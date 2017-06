24 Heures du Mans Le départ donné par un grand nom du sport automobile

Après Brad Pitt en 2016, le départ de la course 2017 des 24 Heures du Mans sera donné par Chase Carey, patron de la F1.

Dans un communiqué, l'ACO explique ce choix :

"Arrivé à la tête de la F1 en septembre 2016, Chase Carey a fait ses armes en dirigeant de grands groupes medias (Fox, Fox sports, Twenty-First Century Fox). Aujourd’hui, au sein de Liberty Media, il donne une impulsion nouvelle à la Formule 1 en orientant la discipline dans une voie moins élitiste et plus proche des passionnés. Depuis 10 mois, il développe une vision plus long terme de la F1 autour de l’histoire comme socle des évolutions futures et souhaite positionner les fans au cœur de la compétition."