24 Heures du Mans Le champion du monde Romain Dumas chez Alpine

L’écurie Signatech Alpine (championne du monde 2016 en LMP2) a dévoilé ce mardi l’équipe engagée dans le championnat du monde d’endurance FIA WEC 2017.

Deux voitures sont engagées en LMP2, avec Nelson Panciatici, Pierre Ragues et André Negrão au volant de la n°35, et Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes et Matt Rao au volant de la n°36.

Concernant ce dernier équipage, il y aura un changement pour les 6 Heures de Spa-Francorchamps et les 24 Heures du Mans : Nicolas Lapierre, qui a été appelé par Toyota (qui alignera trois voitures), sera remplacé par Romain Dumas, champion du monde LMP1 en titre avec Porsche.