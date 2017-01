24 Heures du Mans Kool & the Gang et Amir en concert

0

Les 24 Heures du Mans, c’est aussi une multitude d’animations en plus de la course. Et les concerts font partie des temps forts de la semaine.

En 2017, trois têtes d’affiche sont annoncées sur la scène installée à proximité de la Passerelle Dunlop : Kool & the Gang, Amir et The Celtic Social Club.

La révélation française de 2016, Amir, chantera notamment ses tubes « J’ai cherché » et « On dirait » le mercredi 14 juin.

Autre ambiance le jeudi, avec The Celtic Social Club, savoureux mélange de musique celtique avec le rock, le blues, la folk, le reggae...

Le samedi, ce sera soirée disco. Avec des maîtres du genre : Kool & the Gang et leurs incontournables « Celebration » ou « Fresh ». Une soirée qui s’annonce inoubliable.

Les concerts sont accessibles gratuitement pour les détenteurs d’un billet d’entrée aux 24 Heures du Mans et les moins de 16 ans accompagnés d’une personne majeure.