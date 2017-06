24 Heures du Mans Jacky Ickx, le seigneur de l’endurance

0

En juin 1977, Jacky Ickx remportait la plus spectaculaire de ses six victoires au Mans. Il vibre toujours pour les 24 Heures.

« Plus j’avance dans le temps, plus je pense que cette victoire a été extraordinaire, hors norme ».

Ce samedi 11 juin 1977, malgré ses pilotes chevronnés et sa victoire de l’année précédente, l’écurie Porsche garde profil bas face à l’armada Alpine-Renault. Jacky Ickx, dont le palmarès accroche déjà trois trophées, sait que la lutte sera âpre.

« Ces 24 Heures, je ne devais pas les gagner », reconnaîtra-t-il plus tard.

Après trois heures de course et l’abandon de sa 936 partagée avec Henri Pescarolo, le Bruxellois change de baquet et rejoint l’équipage Barth - Haywood engagé sur l’autre Porsche officielle, noyée dans les tréfonds du classement.

Commence alors une chevauchée fantastique dont seul Le Mans a le secret.

