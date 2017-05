24 Heures du Mans France Télévisions accentue la diffusion de l’épreuve

1

L’ACO et France Télévisions ont renouvelé, pour les quatre prochaines années (2017-2020), leur accord concernant la retransmission en clair des 24 Heures du Mans.

Grosse nouveauté, en plus des différents rendez-vous proposés entre le départ sur France 2 et l’arrivée sur France 3, les téléspectateurs pourront voir encore plus d’images en direct puisque la course sera diffusée en continu toute la nuit sur France 3.

« Ce sont au total, plus de 15 heures de direct qui seront ainsi consacrées par France 2 et France 3 à la retransmission de la 85e édition des 24 Heures du Mans ! » se réjouit l’ACO.

« Plus que jamais, cette course mythique a toute sa place au sein du plus grand terrain de sport que constituent les antennes et les offres digitales du groupe France Télévisions ! », souligne Laurent-Eric Le Lay, directeur des Sports de France Télévisions.