24 Heures du Mans Expo : la légende en grand format

0

Une exposition de 23 photos consacrée aux 24 Heures du Mans habille en ce moment les parvis de la gare du Mans ainsi que les grilles de l'hôtel du Département.

Des portraits, l'ambiance, les stands, les stars. Tout l'esprit des 24 Heures exploré en 23 clichés en noir et blanc et grand format.

Denis Lambert et Hervé Petitbon sont photographes au « Maine Libre ».

Ils ont sélectionné une cinquantaine de photos afin de nourrir une exposition grand format. Le Département en a sélectionné 23. Douze sont visibles à la gare du Mans (parvis nord et sud, hall sud) et onze sur les grilles de l'hôtel du Département.

« La gare doit être à l'image de son territoire », salue Emmanuel Bougard, directeur des gares des Pays de la Loire. « Cette exposition sera visible tout l'été. » Au conseil départemental, les clichés resteront jusqu'en juillet.

« On est heureux de voir des tirages aussi grands sur des lieux aussi passagers », reconnaît Hervé Petitbon. Des photos riches en anecdotes. Sur celle déployée sur le parvis sud, « il y a une double lecture », explique Denis Lambert. « On voit la Ford de Bourdais au premier plan et, au second, l'écran géant avec les larmes d'Hugues de Chaunac après l'abandon de Toyota. »

Plus d'informations dans notre édition du « Maine Libre » du samedi 10 juin.

À lire également sur format numérique