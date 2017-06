24 Heures du Mans Essais qualificatifs : Toyota domine la première séance

0

C’est la Porsche n°2 pilotée par Timo Bernhard qui avait rapidement ouvert le bal des chronos de cette première séance qualificative (3’19’’710).

Mais rapidement, Kamui Kobayashi, au volant de la Toyota n°7, a pris la tête des essais (3’18’’793), pour ne jamais la quitter. Toyota plaçait ensuite la n°8 en 2e position de la séance grâce à Kazuki Nakajima (3’19’’431).

Soit deux Toyota devant une Porsche pour le podium de ces premières qualif.

En LMP2, avantage Oreca-Gibson n°28 (TDS Racing) (3’29’’333), devant l’Oreca-Gibson n°31 (Vaillante Rebellion) et l’Oreca-Gibson n°25 (CEFC Manor TRS Racing).

En GTE Pro, l’Aston Martin Vantage n°95 (Aston Martin Racing) a été plus rapide (3’52’’117) devant la Ferrari 488 GTE n°71 (AF Corse) et la Ferrari 488 GTE n°51 (AF Corse). La première Ford, la n°67, n'a fait que le 5e temps.

En GTE Am, le plus rapide de la séance a été l’Aston Martin Vantage n°98 (Aston Martin Racing) (3’55’’134), devant la Porsche 911 RSR n°77 (Dempsey-Proton Racing) et l’Aston Martin Vantage n°90 (TF Sport).

