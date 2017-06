24 Heures du Mans Disqualification de la Vaillante Rebellion, 3e au général

0

Elle était arrivée 3e du classement général des 24 Heures du Mans. L’Oreca Vaillante Rebellion n°13 est finalement privée de podium, et même disqualifiée, des irrégularités ayant été relevées à l’issue des vérifications techniques, après la course.

Selon l’ACO, « deux infractions ont été constatées par les délégués techniques : une modification sur la carrosserie, qui se retrouve en non-conformité technique, et une intervention non autorisée dans le parc fermé à l’issue de la course ».

Il s’agirait d’un trou réalisé sur le capot afin d’accéder au démarreur.

« L’équipe Vaillante Rebellion a confirmé son intention d’appel auprès des officiels », précise l'ACO.

Avec cette disqualification, l’Orca n°37 de Jackie Chan Racing prend la 3e marche du podium au général, derrière sa jumelle, la n°38. L’Alpine Signatech n°35 prend la 4e place du général, et la 3e dans le classement LMP2.