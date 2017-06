24 Heures du Mans Deux Toyota en première ligne

0

C’en est fini des essais qualificatifs. Le nouveau record du tour établi par Kamui Kobayashi au volant de la Toyota n°7 à 20h16 ce jeudi (3’14’’791) n’a pas été battu durant la fin des essais.

C’est donc aux pilotes Mike Conway, Kamui Kobayashi et Stéphane Sarrazin que Marine Métairie, la Miss 24 Heures du Mans - Le Maine Libre 2017, a remis la traditionelle photo de la pole. Un grand moment dans la semaine de notre miss, durant lequel les flashes des photographes du monde entier n’ont cessé de crépiter.

Après le record du tour et la pole pour la Toyota n°7, la Toyota n°8 a réussi à prendre la deuxième place grâce au 3'17''128 de Kazuki Nakajima durant la troisième et dernière séance d’essais.

La première ligne sera donc occupée par deux Toyota, et la deuxième ligne par deux Porsche, la 1 et la 2, qui ont réalisé 3’17’’259 et 3’18’’067.

On sait que les Toyota sont rapides. Il faut maintenant durer ! 24 Heures, c’est long. Toyota le sait. Surtout que le week-end s’annonce très chaud.

En LMP2, la Oreca n°26 du G-Drive racing (3’25’’352) devance la Oreca n°25 de CEFC Manor racing et la Oreca n°38 de Jackie Chan DC Racing.

En GTE Pro, l’Aston Martin Vantage n°97 (Aston Martin Racing) (3’50’’837) devance la Ferrari 488 GTE n°51 (AF Corse) et l’Aston Martin Vantage n°95 (Aston Martin Racing).

En GT Am, la Corvette C7-Z06 n°50 (Larbre Compétition) (3’52’’843) reste en tête devant l’Aston Martin Vantage n°98 (Aston Martin Racing) et la Ferrari 488 GTE n°62 (Scuderia Corsa).

