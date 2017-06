24 Heures du Mans Des campeurs très organisés

0

Les campeurs, comme les voitures et les pilotes des 24 Heures, ont leur stand bien à eux. Rencontre avec quelques habitués anglais dans les allées du camping du Houx.

- Ici, un groupe de vingt spectateurs anglais, de la région de Leicester, fans d’Aston Martin et de Jackie Chan, qui passent sept jours au Mans. Ils sont venus en minibus.

- Sono, fourgon-frigo, grandes marmites, moquette, dortoir, écran géant, console de jeu, bar, brasero... : il ne manque de rien ce groupe d’Anglais. Années après années, le groupe s’étoffe. « Nous sommes 45, c’est assez », estime Robin, qui s’occupe de la logistique et emmène tout dans un véhicule utilitaire. Ce qu’ils aiment ? « L’atmosphère ! ».

- Ils sont neuf Anglais de la région d’Oxford et veulent terminer leur pyramide de canettes de bière : objectif 890. « Il fait très chaud et on a très soif ! », s’exclament Jeff et les deux Stuart. Ils font les courses tous les jours au supermarché d’Arnage, et soutiennent Ford.

- C’est la classe dans ce petit groupe de passionnés anglais. Au milieu de leur campement trône une magnifique Jensen CVS de 1965, du même bleu que la tente de son propriétaire. Stephen vient au Mans depuis 15 ans, une année pour les 24 Heures, l’autre pour Le Mans Classic. « Et depuis 1993, je viens avec cette voiture. Elle roule très bien et elle adore les routes françaises ! ».

- Une baignoire, des roues, un volant, un moteur : cet engin est celui de Steeve. Il ne prend pas la route avec mais la charge dans son fourgon. La baignoire, c’est pour les allées du camping.



- Un bus de 1963 : c’est le moyen de locomotion de cette douzaine de spectateurs anglais, qui viennent au Mans depuis une quinzaine d’années. Sur la photo : Adam, Katy et Mat.

