0

Matthew Rao, l’un des pilotes de l’Alpine A470 - Gibson n° 36 de Signatech Alpine, a présenté l’intérieur de sa voiture aux équipes de l’ACO.

L’occasion de découvrir le cockpit de la voiture et d’en savoir plus sur les nombreux boutons qui se trouvent sur le volant et à côté.

Vidéo 24 Heures du Mans sur DailyMotion :



Le cockpit de l'Alpine A 470 par Matthew Rao par 24heuresdumans