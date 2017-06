24 Heures du Mans Dans les pas de Nicolas Prost

Au départ de ses dixièmes 24 Heures, Nicolas Prost, fils d'une légende vivante de la Formule 1, trace sa route au volant d'une voiture mythique.

Ce week-end aux 24 Heures du Mans, Nicolas Prost et Bruno Senna pilotent la même voiture : la Vaillante Rebellion n° 31.

Entre 1986 et 1993, Ayrton Senna, l'oncle de Bruno, et Alain Prost, le père de Nicolas, s'affrontaient sur les circuits de Formule 1. Sans le décès tragique d'Ayrton à Imola en 1994, « ils auraient fini par devenir amis », estime Nicolas Prost.

De cette relation, il a été question lorsque lui et Bruno ont commencé à se croiser dans les paddocks.

« Avec Bruno, il y a eu, au début, une envie de clarifier les choses. On voulait savoir ce que chaque famille pensait réellement de l'autre car la rivalité était grande », explique Nicolas.

« En fait, il y avait beaucoup de respect. Désormais, nous ne parlons plus de nos familles », confirme Bruno Senna. « On s'intéresse essentiellement à comment gagner des courses ensemble. Nicolas est un pilote très professionnel et rapide. »