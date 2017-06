24 Heures du Mans Dans la peau d’un mécanicien chez Toyota

0

Dans son grand hall d’exposition et d’animation, situé au sein du village du circuit des 24 Heures du Mans, Toyota propose à tout

volontaire d’endosser un bref instant le rôle de mécanicien d’une écurie de course. Ça s’appelle le pit stop challenge.

Le défi ? Être le plus prompt à changer un pneu, comme lors d’un arrêt au stand d’un bolide de compétition.

Le challenge peut se faire un individuel, chacun positionné à une des quatre roues, ou par équipe de deux. Chronomètre à l’appui, les

apprentis mécanos ont quelques secondes pour opérer le changement de pneu.

« Le record en course est de 5 secondes pour changer une roue », nous annonce l’animatrice. « Là, les plus rapides mettent entre 10 et 15 secondes. Mais ce sont déjà des mécaniciens déjà initiés à la technique. »