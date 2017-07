0

Association d'échange franco-chinois du Mans

Historique, les 2 voitures de l’écurie chinoise Jackie Chan DC Racing ont emporté la 2e place (voiture 38 avec Dong Hebin) et la 3e place (voiture 37 avec David Cheng) du classement général et la 1re et 2e place de la catégorie LMP2 ! La surprise totale de cette 85e édition des 24 heures du Mans.