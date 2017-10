Sarthe 103 infractions à la vitesse relevées samedi

0

Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de la Sarthe ont mené une opération de contrôle, samedi après-midi.

Au total, 103 infractions à la vitesse ont été relevées par les véhicules équipés de radars automatiques embarqués, 25 excès de vitesse entre 20 et 30 km/h au-dessus de la limite, 14 entre 30 et 40 km/h et cinq entre 40 et 50 km/h.

Un conducteur a été arrêté pour avoir conduit 50 km/h au-dessus de la limite.

Deux conducteurs ont été arrêtés pour conduite sous l'emprise de l'alcool et deux autres ont été verbalisés pour avoir utilisé le téléphone au volant.

Neuf personnes ont perdu leur permis : deux pour alcoolémie, sept pour vitesse excessive dont un jeune conducteur.

Dans la soirée de samedi, vers 21 heures, un jeune Mulsannais âgé de 23 ans, a été arrêté dans la commune de Moncé-en-Belin, pour avoir conduit trop vite. Son taux d'alcoolémie était quatre fois supérieur au taux légal. Son permis lui a été enlevé.